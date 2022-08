Decisão contra América na Copa do Brasil é tira-teima do São Paulo contra mineiros em eliminatórias

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 6:25 Compartilhe

Equilíbrio. Essa é a marca do São Paulo quando o assunto são os duelos eliminatórios do Tricolor contra clubes mineiros no que se refere a confrontos eliminatórios de mata-mata. Por 16 vezes a equipe do Morumbi decidiu final ou classificação contra adversários do Estado vizinho. E saiu vitorioso em metade deles.

O desempenho é idêntico se o recorte for o de partidas eliminatórias do Tricolor contra mineiros contando apenas os duelos da Copa do Brasil. Por oito vezes o São Paulo mediu forças com o trio América, Atlético e Cruzeiro no principal mata-mata nacional. Saiu vencedor em quatro.

Na lista, momentos históricos para o torcedor são-paulino, como a conquista do título brasileiro de 1977, nos pênaltis, sobre o Atlético, em pleno Mineirão.

A segunda vez que o Tricolor decidiu um título no principal palco do futebol mineiro, contudo, foi para se esquecer: perdeu a Copa do Brasil de 2000 para o Cruzeiro, sofrendo gol de falta no último minuto de jogo.

Por mais que a maioria dos confrontos eliminatórios do São Paulo com os mineiros seja pela Copa do Brasil, a última década ficou marcada pelos duelos válido pela Copa Libertadores. Foram cinco duelos pela disputa continental entre 2009 e 2016, três pelas quartas de final e duas pelas oitavas. Foi eliminado três vezes.

O São Paulo encara o América-MG pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil às 21h (de Brasília) desta quinta-feira (18), no Independência, em Belo Horizonte (MG). O Tricolor entra em campo com a vantagem da vitória por 1 a 0 no duelo de ida, no Morumbi.

AS DECISÕES DO SÃO PAULO CONTRA MINEIROS:

1977 – Campeonato Brasileiro – final – Atlético – campeão

1978 – Copa dos Campeões – final – Atlético – perdeu

1991 – Campeonato Brasileiro – Atlético – semifinal – classificou

1993 – Copa do Brasil – Cruzeiro – quartas de final – eliminado

1993 – Recopa – Cruzeiro – final – campeão

1995 – Supercopa e Copa Ouro – Cruzeiro – final – perdeu

1996 – Copa Master Conmebol – Atlético – final – campeão

1996 – Copa do Brasil – América – segunda fase – classificou

2000 – Copa do Brasil – Atlético – semifinal – classificou

2000 – Copa do Brasil – Cruzeiro – final – perdeu

2009 – Copa Libertadores – Cruzeiro – quartas de final – eliminado

2010 – Copa Libertadores – Cruzeiro – quartas de final – classificado

2013- Copa Libertadores – Atlético – oitavas de final – eliminado

2015 – Copa Libertadores – Cruzeiro – oitavas de final – eliminado

2016 – Copa Libertadores – Atlético -quartas de final – classificou

2017 – Copa do Brasil – Cruzeiro – quarta fase – eliminado

Classificado: 8

Eliminado: 8

Na Copa do Brasil:

Classificado: 4

Eliminado: 4

