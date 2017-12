Decisão coloca paz ‘em perigo’, diz ONU sobre Jerusalém

NOVA YORK, 06 DEZ (ANSA) – O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, criticou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel por Donald Trump e disse ser “contrário a qualquer medida unilateral que coloque em perigo a perspectiva de paz”.

“Apenas com dois Estados que convivam em paz e segurança, com Jerusalém capital de Israel e da Palestina, todas as questões sobre o status quo serão resolvidas de maneira definitiva, e as legítimas aspirações de ambos os povos serão alcançadas”, afirmou. (ANSA)