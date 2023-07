Decidida desde a infância

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 14/07/2023 - 8:30 Compartilhe

No ar como a Guiga, em Vai na Fé, da Globo, Mel Maia recebe elogios pela personagem “influencer fashionista”. Aos 19 anos, a atriz cresceu diante dos olhos do público ­— ela já encantara a todos ao interpretar a pequena Rita, em Avenida Brasil —, e sente as vantagens e desvantagens de ter iniciado no ofício ainda criança. “O lado positivo foi descobrir a vocação cedo. Vi amigas passando por aquela fase de escolher carreira. Não passei por isso, porque sempre soube o que queria”, diz à ISTOÉ.

“O lado negativo é que as pessoas acham que podem falar o que quiser de você, sem pensar que isso pode te machucar. Mas tenho uma família unida e presente, isso foi fundamental.” Com um bom currículo na TV e no cinema, Mel cogita uma carreira internacional.

“Se surgir algum trabalho fora, eu toparia, claro. Mas não é o meu maior sonho”, afirma. “Sou realizada com o que conquistei até aqui. O essencial é seguir trabalhando com o que amo.”

Nas redes sociais, a vida pessoal de Mel é motivo de curiosidade. Aos que procuram assunto, a atriz envia seu recado: “Tenho fãs queridos e uma relação legal com os meus seguidores. Com essa galera, busco trocar energias. Quero que saibam que estou bem.”

Mal-entendido

Do alto dos seus 2,26m de altura, o astro de 19 anos da NBA, o francês Victor Wembanyama (foto) foi pego na mentira em uma confusão envolvendo Britney Spears. A cantora acusou um dos seguranças do jogador do San Antonio Spurs de agressão, em um incidente ocorrido em um restaurante de Las Vegas.

A cantora avistou o atleta e foi até ele para pedir uma foto. Ela se aproximou dando um “tapinha nas costas” e acabou levando uma bofetada. “Um segurança me agrediu no rosto sem olhar para trás”, narrou ela. O caso foi parar na polícia, com direito até a boletim de ocorrência registrado pela estrela. Em sua defesa, Wembanyama disse que não viu nada. “Uma pessoa me segurou por trás”, justificou. Não foi bem assim. Câmeras do local revelaram a cena: um guarda-costas ergueu o braço e impediu a artista de se aproximar. Ninguém agarrou o jogador. Apesar das imagens, a polícia concluiu que Britney atingiu o próprio rosto com a mão.

Ela está na série de Senna

A britânica Kaya Scodelario (foto) vive um momento único. Filha de brasileira, a atriz integra o elenco de Senna, minissérie da Netflix que contará a história do piloto de Fórmula 1. Conhecida pela trilogia Maze Runner: Correr ou Morrer, a artista de 31 anos nunca escondeu o desejo de atuar por aqui. “Sendo metade brasileira, sempre foi um sonho trabalhar em uma produção nacional”, declarou. “É uma honra estar em um projeto sobre um herói que significa tanto para o Brasil. É uma responsabilidade grande, estou animada com essa jornada.” Kaya fala português e terá um personagem fictício na produção.

Filho de peixe

Aos 25 anos, Joseph Baena (foto) mudou-se para Hollywood para seguir os passos do pai, Arnold Schwarzenegger. Agora o fortão se prepara para estrelar seu primeiro filme de ação. Trata-se de Called to Duty, adaptação do videogame homônimo. Para interpretar um piloto de caça e fazer bonito na estreia, ele tem treinado pesado.

Fisiculturista como o pai, ele está matriculado na mesma academia que Schwarzenegger frequentava anos atrás, em Los Angeles. Baena já fez pontas em outros filmes, mas é a primeira vez que terá um papel de destaque. O pai até deixou que ele usasse a frase “eu voltarei”, seu bordão no sucesso O Exterminador do Futuro.

Aos 80 anos, a Garota de Ipanema continua linda

Com seus recém-completados 80 anos, Helô Pinheiro (foto) faz planos para celebrações que vão muito além da luxuosa festa que ela ganhou no Rio de Janeiro. “Quero revisitar os países que fui na minha lua de mel, há 57 anos. Viajar é sempre uma delícia. Tenho vontade de ver como esses lugares estão depois de tanto tempo”, conta à ISTOÉ.

A jornalista é casada com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro desde 1966. Sobre o futuro, a musa que inspirou a canção Garota de Ipanema diz que a família é sua prioridade. “Tenho quatro netinhas e desejo conviver com elas o máximo que puder. Quero vê-las crescer e se tornarem mocinhas. Ainda que eu esteja com 80, tenho cabeça e espírito de jovem”, diz. Disposição não lhe falta: a apresentadora segue à frente de seu Alô, Helo, na ComBrasilTV. “Adoro estar em atividade. Gosto de me manter ocupada e de trocar experiências. Meu trabalho permite isso.”

Amor em cena

A vontade de voltar aos palcos ficou mais forte quando André Luiz Frambach (foto) se deparou com o texto de O Amor Passou Por Aqui, peça em cartaz no Teatro UOL, em São Paulo. “Me apaixonei. É uma história real e profunda. Mostra como dois seres humanos, a princípio completamente diferentes, podem achar um no outro a sua metade”, conta à ISTOÉ. A sinopse é recheada de sensações que remetem ao friozinho na barriga.

Algo que o ator sente também fora dos palcos. Noivo da atriz Larissa Manoela, ele não poupa elogios à amada, com quem filma o longa Traição Entre Amigas para 2024. “Temos a possibilidade de estudar juntos, ensaiar o texto, construir personagens e melhorar o arco dos personagens”, explica. Há bem mais que apenas o lado profissional: “Juntar a paixão pela arte com a felicidade de estar com minha parceira deixa tudo leve e mais gostoso.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias