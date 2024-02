‘Decepção e vergonha’, diz Xuxa após Baby do Brasil falar de apocalipse no Carnaval

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/02/2024 - 20:46 Para compartilhar:

Xuxa usou as redes sociais para se manifestar após Baby do Brasil fazer uma ‘pregação religiosa’ no trio de Ivete Sangalo, em Salvador, que foi transmitido ao vivo pela Band, na noite do último sábado, 10. Na ocasião, a veterana pegou o microfone para dizer que o Apocalipse estava se aproximando.

Ao deixar um comentário numa publicação do reverendo Caio Fábio D’Araújo Filho, a eterna Rainha dos Baixinhos revelou que sentiu decepção e vergonha de Baby.

“Caio, você é muito educado para responder, ou mesmo criticar uma situação sem entendimento nenhum, me dá vergonha de atitudes como essa, pois a Baby é alguém que me decepcionou, sempre tive muito carinho por ela e hoje… tenho certeza que a decepção faz parte do seu nome. Veveta foi simplesmente linda e educada também… como você”, escreveu Xuxa no post.

O que Baby falou?

“Eu quero te pedir uma coisa, a você e a todo mundo. Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o senhor enquanto é possível achar”, disparou Baby no Brasil.

Bastante surpresa com o comentário de Baby, Ivete disse: “Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse quando a gente maceta o apocalipse”. Eu vou cantar macetando (sua música) porque Deus está mandando, certo”.

Segundo a igreja evangélica, o apocalipse representa o fim do mundo. Na Bíblia, ele é descrito como o momento em que Jesus voltaria para a Terra para ‘arrebatar’ os fiéis, e aqueles que permanecerem no mundo sofreriam com consequências climáticas e até políticas, como a aparição de um anti-Cristo.

Assista ao vídeo:

“NÃO TEM APOCALIPSE QUE RESISTA O MACETANDO” Morrendo com esse diálogo de Ivete Sangalo e Baby ahahahaha pic.twitter.com/mcmCZWwlKs — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) February 11, 2024

