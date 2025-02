Deborah Secco vive perrengue em gravação com fantasia de 18 kg

Deborah Secco, 45 anos, passou um perrengue daqueles durante a gravação de seu vídeo especial para o Baile da Vogue 2025. Na produção, publicada nas redes sociais da atriz, ela aparece revivendo alguns personagens icônicos de sua carreira.

Para fazer as gravações, a atriz escolheu como cenário um rooftop no Vidigal, comunidade na zona sul do Rio de Janeiro, de onde se tem uma vista deslumbrante da natureza.

O perrengue aconteceu durante a gravação da cena final, em que ela tem uma roda-gigante presa às costas, somando 18 quilos à sua fantasia. É que a engrenagem não girava, provocando o adiamento das filmagens para o dia posterior.

“Surgiram inúmeros imprevistos, não dá nem para contar quantos. As maquiagens demoradas atrasaram o cronograma, e a última cena que tivemos para gravar era justamente com a roda-gigante real, com as bonequinhas sentadas. Só que, na hora de gravar, recebemos a notícia de que a roda tinha quebrado”, relatou ela, lembrando que o trabalho exigiu três meses de desenvolvimento.

“Remarcamos para o dia seguinte, reorganizamos os horários e… nada da roda girar. Quando finalmente cheguei, fiquei superanimada, me arrumei toda, coloquei a fantasia e… adivinha? A roda não rodou! (risos)”, contou a atriz.

Após todo o sufoco, a atriz comemorou quando saiu o resultado.

Baile da Vogue

O Baile da Vogue reuniu famosos em sua 20ª edição, na noite do último sábado, 22, no Copacabana Palace, zona sul do Rio de Janeiro. A tradicional festa de Carnaval foi um verdadeiro desfile de looks ousados e diferentes, criados a partir do tema “Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda”, que propôs aos convidados produções que remetessem a ícones de estilo que marcaram a história da moda.

A atriz e apresentadora escolheu o tema Dedélândia para o vídeo especial do baile, ressaltando momentos emblemáticos que marcaram sua carreira e o conceito “Brilhe Onde For”, onde a marca celebra a autenticidade e o brilho único de cada mulher. Essa escolha reflete uma homenagem dela mesma, se colocando como ícone fashion e revisitando os momentos mais marcantes ao longo de sua carreira.

