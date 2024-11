Deborah Secco vai apresentar reality show de poliamor no Globoplay

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2024 - 9:40 Para compartilhar:

Deborah Secco, de 42 anos, vai comandar um programa dedicado ao poliamor para o streaming do Globoplay.

O reality show, intitulado “Terceira Metade”, vai reunir quatro casais não monogâmicos em uma mesma casa. Eles terão de procurar um terceiro membro para a relação virar um trisal.

Segundo o jornal “O Globo”, a atração contará com 12 participantes, que flertarão com os casais do programa. Cada casal poderá escolher uma terceira pessoa, homem ou mulher, e farão um teste os três juntos durante um período de tempo.

“Terceira Metade” é gravado na Bahia e em São Paulo. A primeira parte das filmagens no Nordeste já foi concluída e a segunda na capital paulista está em fase de gravação. A atração, contudo, ainda não tem data de estreia definida.