Deborah Secco temia fotos de biquíni e admite truques para bumbum perfeito

Deborah Secco admitiu “truques” para postar fotos de biquíni no Instagram em entrevista ao podcast “Papo de Novela”.

“Claro que o que posto no meu Instagram é como me sinto bem, coloco um filtro, com a câmera de cima que emagrece horrores, que deixa a bunda mais redondinha, disse ela, que revelou ter evitado ir à praia por causa dos paparazzi.





“Durante muitos anos, deixei de ir à praia, e moro em frente, porque tem paparazzi, e poderia pegar um ângulo em que eu não estivesse perfeita. As fotos que posto sou eu que controlo, as fotos que eles postam não. E eu deixava de ir por causa disso”, completou.