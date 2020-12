Deborah Secco se revolta com comparação de Marcius Melhem e Eduardo Galvão: “Nojentos”

Deborah Secco usou o seu perfil no Twitter para lamentar a morte do ator Eduardo Galvão, que faleceu na madrugada desta terça-feira (08), vítima de complicações do novo coronavírus.

No micro blog, a artista postou uma foto do amigo e se revoltou após uma seguidora comparar ele com o humorista Marcius Melhem, que recentemente foi acusado de assédio sexual na TV Globo.

“Arrasada. Que Deus conforte a todos que te amam”, escreveu Secco na legenda do post. “Achei que fosse o Marcius Melhem”, respondeu a internauta.

“Vocês são nojentos. São incapazes de se solidarizar com vítimas de violência, com mortes de pessoas queridas. Vocês são mortos por dentro. Estou aqui sentindo a dor da perda de um amigo’, disparou.

