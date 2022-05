Deborah Secco revela que já namorou uma mulher famosa: ‘Houve uma paixão’

Deborah Secco, de 42 anos, abriu o jogo e fez muita revelações sobre sua vida. Em entrevista a Leo Dias, do site Metrópoles, a atriz contou que já namorou com uma mulher famosa em segredo no passado.

“Não tem problema de eu falar que já me relacionei com mulher, não tem problema de assumir a minha verdade, mas não tenho esse direito de expor a vida de outra pessoa, ultrapassa o meu limite. Essa é a minha regra! Posso expor o que eu vivi, isso é ético”, explicou Deborah.





“Nem eu sei se foi um namoro, a gente nunca deu um título. Houve uma paixão, encantamento, uma relação e, para mim, foi um namoro”, completou.

A artista ainda disse que um dos seus medos, na época, era que o relacionamento vazasse na mídia.