Deborah Secco revela que fazia sexo com marido 10 vezes por dia

Deborah Secco foi a mais nova convidada do programa ‘Cada um no Seu Banheiro‘, do canal do YouTube da apresentadora Sabrina Sato. No bate-papo, a atriz falou sobre sexo e maternidade. Ela revelou que no início do relacionamento com Hugo Moura, seu atual marido e pai de sua filha, Maria Flor, de 4 anos, eles chegavam a transar 10 vezes por dia.

Sabrina questionou a atriz sobre a diminuição da frequência de sexo após o nascimento da filha. Deborah confirmou, e fez a ressalva: “Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava dez vezes ao dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar”.

Ainda sobre sexo, Secco disse que eles chegaram a transar enquanto estava grávida, mas um pouco menos no início, por receio. “Mas no fim da gravidez, deu uma animada master”, ressaltou.

No bate-papo, ela falou também sobre a maternidade. A atriz diz que uma vantagem da quarentena é poder passar mais tempo com a filha: “Ela demonstra muita falta de mim. Ela diz, ‘eu não quero que você pare de trabalhar, mamãe, não quero que você pare de fazer o que ama, só quero que fique um pouquinho comigo’. Meu coração despedaça”.

Deborah Secco relembra também um momento que a fez se sentir mal por não estar tão presente na vida da filha, pouco antes do início da quarentena. “A gente sentou na cama e estava vendo umas fotos dela pequena. Uma delas era eu em uma casa de boneca com ela. Ela começou a chorar e disse, ‘mãe, que saudade de quando você brincava comigo, de quando você era minha amiga’. Eu morri, comecei a chorar”, contou.

