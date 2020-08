Deborah Secco renova visual e surge ruiva nas redes sociais

Deborah Secco mostrou que está pronta para retomar as gravações da novela ‘Salve-se Quem Puder‘, da TV Globo. A atriz renovou o visual e compartilhou a novidade nas redes sociais. “Ruivo atualizado com sucesso! Amoooo!!! Obrigada, Anderson Couto! Josimara está voltando…”, escreveu Deborah na legenda. Na trama, assinada por Daniel Ortiz, ela interpreta Alxia Máximo/Josimara.

Quando as gravações da novela foram paralisadas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Deborah Secco havia se desfeito do visual, abandonando o uso do megahair.

Confira o post da artista nas redes sociais:

