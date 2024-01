Deborah Secco relembra momento em que ficou nua diante de diretor da Globo aos 18 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/01/2024 - 14:47 Para compartilhar:

Deborah Secco, 44 anos, relembrou um momento complicado durante as gravações para uma novela, quando tinha apenas 18 anos. Ela revelou que ficou pelada diante do diretor Daniel Filho para superar constrangimento e conseguir realizar uma cena de nudez.

A atriz contou que tem o diretor como um pai, já que ele a ensinou tudo na televisão. Porém, a cena que ela precisava gravar a deixava insegura, já que tinha de ficar pelada na frente de outras pessoas. Foi aí que o diretor precisou ‘quebrar’ a timidez da artista.

Durante recente bate-papo no podcast “PodCats”, Deborah Secco revelou como tudo aconteceu.

“Minha primeira cena nua, com 18 anos, foi com o Daniel Filho, que é como se fosse um pai para mim, um cara que me ensinou tudo. Ele que me chamou para meu primeiro grande papel na Globo, aí ele chega no camarim e fala ‘vai sem calcinha’. Eu gelei, nem sei reproduzir em palavras o pavor que eu senti”, relembrou ela.

A atriz disse que atendeu ao pedido do diretor por ter receio de perder o papel na novela, já que estava em início de carreira.

“Eu fui, né, porque eu era atriz mirim e atriz mirim aprende que não pode dizer ‘não’, que não pode reclamar, você tem que ser sempre a solução, nunca o problema… Eu não reclamo de nada até hoje, sou uma atriz muito fácil… Aí ele [Daniel Filho] falou ‘pronto, agora tira o roupão’. Eu tirei o roupão e fiquei dura, não conseguia me mexer. Ele falou ‘pronto, agora a gente já te viu pelada, relaxa e vamos fazer a cena’. Eu não conseguia, ele tirou todo mundo do estúdio, ficamos só eu e ele e mesmo assim eu não conseguia, foi muito difícil. Fiquei travada”, revelou.

Ainda durante o bate-papo, Deborah Secco destacou que o tempo a ajudou a encarar a nudez com naturalidade.

