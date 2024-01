Deborah Secco relata uso de remédio para emagrecer e lamenta pressão estética: ‘Parei de enganar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/01/2024 - 8:18 Para compartilhar:

Aos 44 anos, Deborah Secco deixa claro ser uma mulher satisfeita com o corpo. Mas nem sempre foi assim. Segundo a atriz, sofreu por anos com a pressão estética, fato que a fez tomar medidas não saudáveis para tentar uma estética dita como perfeita.

Em participação no “DiazOn”, podcast de Carla Diaz, a atriz desabafou sobre o assunto. “Eu tomei remédio para emagrecer a vida inteira sem precisar”, revelou.

Somente após o nascimento da filha, Maria Flor, de 8 anos, Deborah se sentiu segura encarar suas “imperfeições”. “Eu tinha uma autoimagem crítica. […] Porque eu passei a vida tentando se perfeita. Então parei de enganar as pessoas sobre quem eu era. Agora me sinto livre para ser imperfeita, tenho empatia por mim mesma e pela adolescente que eu fui. Sobrevivi a muitas coisas difíceis, mas me olho com mais amor: fui piranha, uma mulher livre e que fez tudo o que queria fazer”, refletiu.

Embora a maternidade tenha a ajudado assumir o corpo real, Deborah tem ressalvas: “Ninguém fala que [a maternidade] tem tudo para acabar com sua energia vital. A gente tinha o ‘sonho dourado’ da maternidade. Ainda é muito romantizada, porque é tudo difícil, educar é difícil”.

