Deborah Secco reclama de personagens sensuais que interpretou na carreira

Atualmente com 40 anos, Deborah Secco completou recentemente 32 anos de carreira, tendo uma lista extensa de trabalhos na televisão, com direito a uma série de personagens consideradas sensuais, como Darlene, em ‘Celebridade‘, Karola, em ‘Segundo Sol‘, e Alexia, em ‘Salve-se Quem Puder‘. No programa ‘Sterblitch Não Tem um Talk Show‘, a atriz falou sobre esses papeis: “Me distanciou da atriz que sou”.

Além disso, ela culpou a grande repercussão de sua vida pessoal, que permitiu que o público a julgasse bastante. “Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, a imprensa gostava muito de ficar atrás de mim. E, por conta disso, perdi esta imagem de cult, virei uma pessoa muito popular e isso me prejudicou, talvez, profissionalmente. Porque as pessoas são muito preconceituosas”, afirmou.

Ainda na atração, Secco comentou sobre como lidou com o sofrimento como um aprendizando, e fez um balanço de sua vida: “Foram tantos anos apanhando. Tantos anos gente batendo, criticando. Não tenho mais tempo para ficar triste”.

“Hoje eu olho para a minha filha, para a minha família, para minha casa, para a nossa vida real. É tudo tão maior que não dá mais para sofrer. Temos coisas mais urgentes para se fazer hoje”, completou a atriz, que é casada com Hugo Moura e é mãe de Maria Flor, de 4 anos.

