Deborah Secco quebra silêncio e fala sobre namoro com Dudu Borges

Deborah Secco, 45 anos, tem deixado cada vez mais discreta a sua vida pessoal, principalmente após o fim de seu casamento com Hugo Moura, em abril de 2024, depois de quase dez anos de união. Agora, a atriz engatou um recém-assumido namoro com o produtor musical Dudu Borges.

“Estou num momento de muita felicidade mesmo, em paz, mas preferindo me manter discreta. Acho que Dudu é um cara muito reservado e sempre respeito muito o jeito que as pessoas escolhem viver e, mais uma vez vou fazer isso, então vocês não terão muitas informações sobre isso”, disse ao gshow.

“Cada pessoa que cruza nosso caminho faz com que aprendamos e ensinemos também, não só no âmbito de relacionamentos amorosos, mas também de amizade. Sou uma pessoa muito interessada pelo outro, gosto muito de trocar mesmo”, completou.

Deborah e Dudu foram clicados juntos pela primeira vez no último sábado, 5, nos bastidores do show de Jorge e Mateus, em São Paulo.

O relacionamento é o primeiro desde o fim do casamento com Hugo, com quem teve uma filha, Maria Flor, de 9 anos. Antes de Deborah, Dudu namorou com a atriz Alice Wegmann e foi casado com a apresentadora Ceci Ribeiro.