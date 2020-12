Deborah Secco mostra fotos de festa de cinco anos de Maria Flor

Deborah Secco compartilhou uma série de fotos da festinha de aniversário de Maria Flor, que aconteceu na noite do último sábado (5).

“Todo dia é dia dela mas essa semana foi ainda mais especial! Sempre que celebro seu aniversário também comemoro o início de um novo ciclo pra mim porque a cada ano você me mostra de diferentes formas que viver vale muito a pena!!! Minha boneca, minha Flor, meu tudo, te amo, Fifi!”, escreveu a atriz na legenda.

O evento aconteceu em uma casa de festas no Rio de Janeiro. O tema da festa foi Barbie Pet Shop e teve número reduzido de convidados para seguir as recomendações do protocolo de segurança contra a Covid-19.

