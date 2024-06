A atriz Deborah Secco foi uma das celebridades que marcou presença no primeiro dia do São João da Thay, uma festa organizada pela famosa influenciadora Thaynara OG.

Para o evento, a artista escolheu um look com corset. Ela chegou no Maranhão nesta sexta-feira, 7. Nas redes sociais, Deborah Secco compartilhou um vídeo mostrando todo o seu look para o evento.

Assista abaixo: