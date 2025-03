Deborah Secco faz uso de células tronco para suavizar envelhecimento; entenda

Deborah Secco costuma exibir em suas redes sociais fotos exaltando a beleza do seu corpo, e comentando também sobre a importância do autocuidado, e como o bem-estar do corpo influencia sua autoestima. Além disso, a atriz contou que fez procedimentos para melhorar a pele do abdômen e que também cuidou do rosto com células-tronco para suavizar o envelhecimento e deixar a pele ainda mais jovem.

Leia também:

Deborah Secco abre o jogo sobre relação com Hugo Moura após a separação

Dra. Raquel Vicente*, cirurgiã-dentista que atua com foco em estética natural e regenerativa, explica que a técnica proporciona um efeito de bioestímulo de colágeno, de rejuvenescimento real. A pessoa se torna mais jovem, de forma natural e com componentes do seu próprio organismo.

A profissional pontua que o lifting facial com células tronco funciona através da remoção de um tecido de gordura do próprio paciente: “Sabemos que nos tecidos gordurosos do nosso corpo tem muitas células-tronco. Pegamos a gordura do paciente, processamos essa gordura e transformamos em três subprodutos”.

“Um deles é um subproduto com células-tronco com efeito preenchedor. O outro é um subproduto com células-tronco e exossosomas com efeito bioestimulador. E o terceiro, são as células tronco pura, que é o supra-sumo da estética regenerativa. A partir daí, fazemos as três aplicações em camadas diferentes, dependendo da necessidade do paciente”, complementa.

Os exossomos são vesículas produzidas geralmente por células-tronco, que carregam moléculas regenerativas. Dessa forma, as células de onde os exossomos forem aplicados, conseguem rejuvenescer e melhorar sua eficiência, reduzindo a inflamação, melhorando a eficiência e resposta celular e, consequentemente, proporcionando o rejuvenescimento.

A cirurgiã-dentista comenta que por se tratar de uma infusão de exossomos e células-tronco do próprio paciente, é um procedimento que não corre risco de rejeição, já que se trata de algo que já estava ali no organismo da pessoa. Além de Deborah Secco, famosos como Angelina Jolie, Brad Pitt e Demi Moore são adeptos do microagulhamento com exossomos.

Associação de técnicas

Geralmente, o lifting com células tronco é feito associado à técnica do aquagold, que é um microagulhamento com agulhas de ouro que podem ser usadas em áreas sensíveis do rosto. Essa técnica é uma das tendências da estética para 2025, adorada por Kim Kardashian, por exemplo.

Outros procedimentos que são apostas das globais

O DNA de salmão, ou PDRN está se popularizando e sendo amplamente usado na Coreia do Sul, principalmente. O país tem fama e tradição quando o assunto é skincare. “O PDRN, assim como os exossomas, tem a capacidade de fazer as células se regenerarem e melhorar a microcirculação. Além disso, tem uma ação anti-inflamatória, que aumenta a produção de colágeno e entrega rejuvenescimento real para o paciente”, explica Dra. Raquel.

Por fim, o laser de CO2, é uma tecnologia que também tem a capacidade de trazer rejuvenescimento e reparo da pele, porque quando ele é aplicado, estimula a regeneração dos tecidos. “O laser por si só já reduz rugas finas, melhora a textura da pele, combate a flacidez, melhora a cicatriz de acne, entre outros. Mas a associação com outras técnicas regenerativas é realmente o segredo que vem com tudo nesse ano de 2025”, pontua.

A especialista finaliza dizendo que esses são os tratamentos que todo mundo busca hoje em dia. “Não é mais aquilo de ficar inchado, esticar a pele de uma outra forma. A gente quer melhorar a qualidade da nossa pele para ficar mais jovem por mais tempo, porque afinal, se a gente vai viver mais anos, que seja da melhor forma”, finaliza.