Deborah Secco exalta viagens com a filha após separação: ‘As melhores da minha vida’

O casamento de Deborah Secco e Hugo Moura chegou ao fim no início deste ano. Poucos meses depois, a atriz realizou algumas viagens sozinha com a filha do casal, Maria Flor, de nove anos. Juntas, elas foram para Fernando de Noronha (Pernambuco), Paris (França) e Londres (Inglaterra).

No “Domingão com Huck”, a atriz falou sobre a experiência de viajar sozinha com a filha após a separação de Hugo. “Estar junto dela e só dela foi realmente muito especial. Falei pra você ali atrás que essas viagens, talvez, tenham sido as melhores da minha vida, sabe? E estar do lado dela é trocar”, disse a atriz para Luciano Huck.

“Acho que, de todos os meus papéis, ser mãe é, sem dúvida, o melhor deles. E o que mais me esforço e me empenho pra fazer bem, sabe? Pra realizar bem. E ela é minha maior alegria. Ela é minha maior parceira, minha melhor amiga. E a gente se diverte muito”, refletiu.

Deborah também exaltou a relação com a filha: “Hoje ela está maiorzinha, né? Mais amiga mesmo, mais parceira. E já cheia de personalidade. Sabe o que pensa. Ela tem uma personalidade forte mesmo. Então, tem sido delicioso, assim. Ela me ensina muito. A gente acha que os pais ensinam os filhos, mas é o oposto, né? Acho que os filhos vêm pra ensinar os pais. E ela é minha maior escola, sem dúvida alguma”.