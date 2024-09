Deborah Secco deixa a TV Globo após 29 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2024 - 17:40 Para compartilhar:

Deborah Secco entrou para o time de artistas que deixaram seus contratos de exclusividade com a TV Globo. A atriz encerrou parceria de 29 anos com a emissora carioca em julho, e agora adotará vínculo com o canal por obras específicas.

De acordo com o f5, da “Folha de S. Paulo”, Deborah já estaria negociando um novo projeto com a Globo, para 2025. Porém, neste caso, a ideia é que ela não trabalhe como atriz, e sim, em outra função.

Assim como Secco, diversos artistas foram dispensados da Globo recentemente para que possam apostar em outros trabalhos fora da casa. Foi o que aconteceu com Nanda Costa, Juliana Paes, Cassio Gabus Mendes, Antônio Fagundes, Stenio Garcia, Cassia Kis, Osmar Prado, Christiane Torloni, e outros.

Deborah Secco estreou na televisão em 1991, na novela “Mico Preto”. Ela atuou em “Confissões de Adolescentes” (1994), da TV Cultura, única obra fora da emissora, além das novelas “Laços de Família” (2000), “Celebridade” (2004), “América” (2005), “Pé na Jaca” (2007), “A Favorita” (2008), “Segundo Sol” (2018), “Salve-se Quem Puder” (2020).

Seu último trabalho na Globo foi na novela “Elas por Elas”, que chegou ao fim em abril de 2024.