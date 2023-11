Deborah Secco confessa que não se achava bonita e sofria de insegurança

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2023 - 9:44 Para compartilhar:

Deborah Secco é uma das famosas que destacam a importância da autoestima entre as mulheres, mas nem sempre foi assim com ela. Em participação no programa “Conversa com Bial” (Globo) desta sexta-feira, 17, a atriz confessou que não se achava bonita quando mais nova.

“Eu não era uma mulher segura e virei um símbolo sexual (…). Depois, fui entender como eu me colocava, o que eu sentia sendo vista desta forma, onde me doía e me fazia bem. Talvez tenha construído a minha liberdade aí”, declarou.

A atriz também relembrou a perda de uma irmã na infância e o quanto isso a afetou. “Carreguei isso por muitos anos. Tenho me livrar arduamente, ainda hoje, dessa necessidade de agradar e corresponder ao que o outro espera de mim, de ser perfeita. Acredito que nos últimos anos tenho lidado com isso com mais sabedoria”, relatou.

