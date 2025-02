Deborah Secco coloca apartamento à venda por R$ 9 milhões; veja fotos

Deborah Secco, 45 anos, colocou à venda por R$ 9 milhões seu apartamento com vista para o mar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O imóvel luxuoso foi morada da atriz por dez anos com o ex-marido, Hugo Moura, 34 anos, e a filha do ex-casal, Maria Flor, de 9 anos.

A residência possui 400 m² de área, cinco suítes, varanda com churrasqueira, hidromassagem, sala de jantar com cozinha integrada e garagem para até três carros.

Localizado no posto 5 da praia, o imóvel fica localizado dentro de um condomínio com mensalidades de mais de R$ 7 mil. No entanto, o novo proprietário poderá usufruir de três piscinas, academia e quadra de tênis.

A casa da atriz chegou a passar por uma grande reforma que durou cerca de quatro meses, em 2023. Veja fotos: