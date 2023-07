Deborah Secco causa na web após postar nude artístico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2023 - 17:49 Compartilhe

Deborah Secco esbanjou sua beleza ao postar uma foto nua no sábado, 15, no seu perfil no Instagram. Na imagem, em preto e branco, a atriz aparece cobrindo as partes íntimas apenas com as mãos.

“Eu… pelo gênio Jorge Bispo“, escreveu Deborah na leganda, ao marcar o fotógrafo responsável pelo clique. Nos comentários, internautas se dividiram entre os que elogiaram a atriz e os que reclamaram da exposição feita por ela nas redes.

“Qual necessidade de estar sempre se expondo e deixar o Instagram como páginas de Only Fan?”, criticou uma internauta. “Hey, esse povo recalcado que comenta sobre a nudez da Deborah?!?! É sério que essa foto ainda é tabu ?!?! Ohhh gente …. para com esse recalque”, defendeu uma seguidora.

Confira o post:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

