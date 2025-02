Deborah Secco adere ao transplante de sobrancelhas: especialista explica procedimento

O transplante de sobrancelhas tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil, incluindo celebridades, como Flávia Pavanelli e Deborah Secco, que optaram pelo procedimento para alcançar um olhar mais harmonioso e expressivo.

O método avançado permite corrigir falhas, cicatrizes e até mesmo realizar reconstruções completas, sendo uma solução para quem busca sobrancelhas mais densas, simétricas e com aspecto natural.

De acordo com o o médico *Jorge Librelotto, dermatologista especialista em transplante capilar e Diretor Técnico do Grupo Capilar Brasil, o segredo está na técnica FUE fio longo, que retira fios da nuca ou da região retroauricular e os implanta diretamente na sobrancelha.

“O diferencial dessa técnica é que o paciente já pode visualizar o resultado ao final do procedimento, pois os fios implantados são longos e posicionados com extrema precisão, fio a fio”, explica.

O procedimento, que dura entre três e cinco horas, é delicado, mas minimamente invasivo. Não é necessário raspar as sobrancelhas, e o pós-operatório é simples, com cicatrização rápida e mínimo desconforto, como um leve inchaço nos primeiros três dias. Outra vantagem é que as incisões na área doadora são tão pequenas que ficam escondidas e não exigem o corte do cabelo.

Os custos variam entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, dependendo da técnica e do local do procedimento. Librelotto ressalta que, apesar de seguro, é fundamental realizar uma avaliação prévia, especialmente em casos de doenças autoimunes ou problemas dermatológicos na região.

Uma observação importante é que os fios transplantados mantêm as características da área doadora, crescendo mais rápido do que os pelos naturais das sobrancelhas. “Por isso, é necessário realizar cortes regulares para manter o formato ideal”, alerta o especialista.

Com resultados imediatos e naturais, o transplante de sobrancelhas se tornou uma solução sofisticada para transformar a aparência e aumentar a autoestima, conquistando celebridades e tornando-se uma tendência em alta no Brasil.