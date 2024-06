Deborah Albuquerque nega demissão da Record e expõe verdadeiro motivo de saída de podcast

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 05/06/2024 - 14:59 Para compartilhar:

Contratada em abril pela Record para comandar o Link Podcast, a apresentadora Deborah Albuquerque deixou o comando da atração nesta quarta-feira, 5. Apesar disso, ela nega rumores de que tenha sido demitida.

Nesta terça-feira, 4, o portal “LeoDias” noticiou que, “bastante ambiciosa”, Deborah teria sido demitida por ter feito uma “intensa movimentação para derrubar a blogueira Ju Nogueira“, com o objetivo de ocupar seu lugar no programa “Já Contei?”. Apesar disso, em entrevista à IstoÉ Gente, Deborah revelou o verdadeiro desentendimento que teve na emissora: com o produtor Marcelo Avestruz.

De acordo com a apresentadora, uma conversa com o jurídico da Record aconteceu “antes de os jornalistas sonharem” que ela estaria se afastando do Link Podcast. “A gente entrou em um consenso, não houve demissão. Demissão é quando as pessoas vêm e mandam você passar no RH ou encerram o contrato sem reunião, sem nada, por algum motivo. E não houve isso. O que houve foi uma reunião de ambas as partes, na qual a gente estabeleceu que eu conduzir as lives do Link Podcast estava ficando inviável”, começou.

Como motivos, Deborah cita que teria de se afastar do programa por um mês para uma viagem e, durante o período, não teria substituto. No entanto, o principal motivo de sua saída foi revelado na sequência.

Deborah Albuquerque expõe verdadeiro motivo de saída de podcast

“Eu estava tendo problemas com um produtor, que é o Marcelo Avestruz, de condução de entrevista mesmo. Eu tenho uma maneira muito educada e gentil de abordagem, não gosto de temas de fofoca, de ser agressiva e falar mal de artistas. Então, por não estar de acordo com o produtor que faz as lives de lá e ele não estar de acordo comigo, com o meu jeito mais gentil de tratar as coisas, e com não querer abordar enfaticamente os convidados, a gente resolveu encerrar o Link Podcast com Deborah Albuquerque. Foi na quarta-feira que a gente encerrou esse contrato”, expôs Deborah.

Apesar disso, ela enfatiza que ainda mantém seu contrato com a Record Entretenimento, que agencia sua carreira e “zela por sua imagem”.

“[O Link Podcast] Estava sendo um sucesso de credibilidade, de convidados. Porém, o fundamental é esse produtor, o Avestruz, e não estávamos trabalhando em comum acordo”, completou.

Briga com Ju Nogueira é desmentida

Questionada sobre uma possível rusga com a apresentadora Ju Nogueira, Deborah também desmentiu: “Não tem nada acontecendo entre nós, nada mesmo. Eu nunca cruzei com a Ju Nogueira, porque nós somos de departamentos completamente diferentes, temos trabalhos diferentes, a gente não se conhece e não tem nada contra a outra”.

Planos para o futuro

Apesar de não saber quem assumirá o comando do Link Podcast, a apresentadora garante que deixa portas abertas: “Eu saí muito amiga, todos os funcionários são meus amigos, são pessoas que eu quero muito bem, que sigo nas redes sociais […] Eu só tive o contraponto com esse produtor. Tirando ele, todo mundo é muito amigo, eu desejo muita sorte, e que o novo contratado ou contratada seja muito bem-vindo”.

Na sequência, Deborah viaja a Portugal para gravar um “projeto muito forte” que ainda não pode ser divulgado, mas que deve ser lançado em 6 de julho.

*A reportagem contatou o produtor Marcelo Avestruz e atualizará a nota quanto obtiver um posicionamento.