Debora Ozório adota novo visual para viver uma jovem romântica em ‘Garota do Momento’

Cada personagem, uma história, uma força e uma emoção que invade o coração do público, convidando-o a acompanhar o desenrolar de uma trama. E cada novo folhetim é mais um desafio que o ator aceita encarar para contar um enredo e levar arte e entretenimento para dentro das casas e das vidas das pessoas.

Um desafio que Debora Ozório, 27 anos, encarou poucos meses após sua participação marcante em “Terra e Paixão” (mai/2023-jan/2024) no papel Petra, no horário nobre da Globo. Ela já incorporou nova personalidade para dar vida a uma personagem que promete encantar na próxima novela das 6h, na mesma emissora, “Garota do Momento”. O folhetim de Alessandra Poggi assume o lugar de “No Rancho Fundo“, e tem data de estreia marcada para o dia 4 de novembro.

A atriz assumiu um visual diferente e vai surgir ruivíssima na sua volta ao horário das 18h. Na trama ambientada no final dos anos de 1950 ela vive Celeste, uma jovem de 17 anos cheia de sonhos que espera viver as aventuras e romances que ela conhece somente através dos livros. Em conversa com o site IstoÉ Gente, ela falou sobre o novo papel e contou como se deu a construção dessa personagem tão diferente da misteriosa e frágil Petra.

“É uma novela de época que fala de amor, com alguns conflitos e intrigas. No caso da Celeste, são conflitos gostosos, leves, uma jovem de 17 anos se descobrindo, que sonha em viver aquelas coisas que ela só conhece através das palavras, sonha em conhecer o amor”, antecipa ela.

“Eu amo preparação, sou muito dedicada, vejo filmes… isso além da preparação que a gente do elenco recebeu sobre como fará a novela”, conta a atriz, que já viveu a experiência de representar uma personagem de época em ”Além da Ilusão” (2022), também escrita por Alessandra Poggi para o horário das 18h da Globo.

A romântica Celeste é filha dos personagens vividos por dois grandes nomes da TV, Palomma Duarte (Lígia) e Danton Mello (Raimundo), o que ela considera ser uma grande responsabilidade.

“Uma personagem cheia de camadas interessantes que tem abrilhantado minha trajetória. E como presente e inspiração contracenar e aprender com grandes ídolos”, elogia a atriz, acrescentando que se sente mais tranquila por ter trabalhando com Palomma em “Além da Ilusão”, quando construiu uma relação de confiança e troca de experiência com a veterana.

“A gente se une muito para trocar capítulos, a gente faz um mergulho intenso nos personagens”, comemora ela.

Completando a família, a personagem de Debora é irmã do jornalista Beto, vivido por Pedro Novaes, e do ambicioso Ronaldo, interpretado por João Vitor Silva.

A atriz estreou na TV em 2016 em cenas flashbacks na novela “Totalmente Demais” (TV Globo) vivendo a personagem Gilda (Leona Cavalli) na fase jovem. De lá para cá, ela não parou mais. Nos dois anos seguintes, fez participações em novelas bíblicas da Record e em 2018 voltou à emissora carioca ao ganhar papel fixo em “Espelho da Vida”, novela de de Elizabeth Jhin que se passava no interior de Minas Gerais.

“Cada personagem tem sua importância, e eu tenho um carinho por todas. Não tem uma que seja mais importante que a outra, porque cada uma ajudou a construir a minha carreira e me levou aos papéis seguintes”, observa ela.

Em 2022, a artista foi escalada para viver Olívia em “Além da Ilusão”, e no ano seguinte integrou o elenco principal de sua primeira novela das 21h, “Terra e Paixão”, de Walcyr Carrasco.

Debora Ozório é natural da cidade do Rio de Janeiro, tem 27 anos, e começou no teatro ainda muito jovem, em 2012, quando tinha somente 12 anos, com espetáculo infantil.

