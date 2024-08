Débora Nascimento se pronuncia pela 1ª vez sobre rumores de affair com Marcos Mion: ‘Tem que rir, né?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2024 - 15:50 Para compartilhar:

Após três meses de boatos sobre suposto envolvimento entre Débora Nascimento e Marcos Mion, a atriz se pronunciou pela primeira vez, nesta quarta-feira, 14, sobre o assunto. Em bate-papo com o colunista Lucas Pasin, do portal Uol, a artista riu e até fez piada com a situação, além de revelar se ainda mantém amizade com o apresentador.

“É muita especulação, né? O povo gosta bastante de falar no meu nome, né? Deve ser astrológico ou trazer sorte para a galera”, ironizou ela.

+Esposa de Marcos Mion posta indireta após rumores de traição: ‘Beba tu mesmo do teu veneno’

+Marcos Mion divulga fake news sobre salários de atletas olímpicos; web reage e apresentador se defende de críticas ao governo

Débora também falou sobre a amizade com Mion, casado com a modelo Suzana Gullo há quase 20 anos, com quem tem três filhos.

“Ah, o Mar… meu amigo. O povo inventa, né? Amo toda a equipe do programa [Caldeirão do Mion]. São amigos pessoais. É incrível o povo ficar inventando coisas. Tem que rir, né? Não vou perder meu tempo, minha energia. Beijo no ombro e vida que segue”, debochou a atriz.

“Gente, com todo mundo que eu trabalho, que não estou no set. Vocês querem que eu dê risada? É uma piada, só rindo”, completou, quando questionada sobre sua relação com o apresentador após as polêmicas.

As especulações sobre um suposto envolvimento da atriz com o apresentador aconteceram em maio deste ano, quando vários famosos, incluindo Debora e também Mion com a família, estiveram de férias em Curaçao, no Mar do Caribe.

Naquela ocasião, de acordo com o colunista Leo Dias, um apresentador famoso, casado, e com filhos, teria sido flagrado em clima de intimidade com uma atriz bastante conhecida. Embora não tenha citado os nomes, internautas apontaram que se tratava deles dois.

Essa é a primeira vez que a atriz comenta o assunto. Já Mion e sua esposa se pronunciaram na ocasião.

“Gente, 2024! Todo mundo sabe que não dá pra acreditar em tudo que falam na internet! Não foi a primeira fofoca, nem será a última. Seguiremos sempre juntos”, afirmou Mion ao compartilhar uma foto com a amada em seu perfil no Instagram.

Cerca de uma hora após a publicação, o famoso mudou a legenda do post: “Mudei a legenda pro que interessa! Vibrar sempre na energia do amor verdadeiro!”, justificou.

“Com a oração de São Bento nos protegendo sempre: ‘Beba tu mesmo do teu veneno’. Amém”, escreveu Suzana Gullo nas redes sociais.