Débora Nascimento na Globo: relembre suas personagens na TV

Da Redação 27/05/2024 - 14:22

A atriz Débora Nascimento já foi escalada para alguns papéis de destaques em novelas da TV Globo. Antes modelo, a artista conseguiu um papel na novela “Duas Caras” (2007), com a personagem como Andréia Bijou e participações nas tramas “Paraíso Tropical” (2007), “Guerra e Paz” (2008), “Viver a Vida” (2009) e “Fina Estampa” (2011).

Porém, só foi em 2012, no sucesso “Avenida Brasil”, que ela conseguiu um destaque maior, com a jovem Tessália, que contracenava com o núcleo dos atores Eliane Giardini, Juliano Cazarré, José Loreto e Marcos Caruso.

Depois, a artista seguiu com papéis nas teledramaturgias “Flor do Caribe” (2013), “Alto Astral” (2014), “Êta Mundo Bom!” (2016) e “Verão 90” (2019).