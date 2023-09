Débora Nascimento fala sobre fim do casamento com José Loreto e relembra ‘Surubão de Noronha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2023 - 21:41 Compartilhe

A atriz Débora Nascimento, 38 anos, voltou a falar sobre o fim da sua união com José Loreto, com quem foi casada por 4 anos, e o polêmico ‘Surubão de Noronha’, que teria acontecido no final de 2019. Os dois são pais da pequena Bella, de 5 anos.

A artista foi a convidada do videocast ‘Desculpa Alguma Coisa’, publicado nesta quarta-feira, 20.

“Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o que, uma grande cortina de fumaça pras pessoas não verem o óbvio. É uma coisa tão óbvia, fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes que têm discernimento ainda tem essa dúvida se houve ou não [traição], mas também não vale eu dizer se teve ou não”, avaliou ela.

Ainda durante o bate-papo, a atriz lamentou a explosão após separação de Loreto.

“Uma mãe com um neném de dez meses sendo exposta, teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável”, disse ela, sem dar nomes.

