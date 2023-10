Débora Nascimento diz desconhecer processo supostamente movido por Marina Ruy Barbosa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 19:23 Compartilhe

Débora Nascimento, 38 anos, comentou os boatos de que estaria sendo alvo de processo movido por Marina Ruy Barbosa, 28, e disse não ter recebido nenhuma notificação referente à suposta ação.

A atriz publicou um vídeo nos Stories de seu Instagram, nesta terça-feira, 3, em que rebate os comentários e notícias na web.

Recentemente, foi divulgado pelo portal Notícias da TV que a ruiva entraria com um processo judicial contra Débora. O motivo seriam os recentes comentários da atriz sobre os rumores de que Marina teria se envolvido com o seu então marido, o ator José Loreto, nos bastidores da novela ‘O Sétimo Guardião’. O folhetim da Globo foi exibido em horário nobre, entre 2018 e 2019.

“Chego eu aqui em casa, no Brasil, depois de estar viajando e trabalhando horrores, e vejo essa papagaiada dessa notícia falsa, a tal da fake news. Essa irresponsabilidade, essa falta de ética de veículos de comunicação contando uma mentira, porque eu não fui notificada de coisa nenhuma. Não recebi notificação nenhuma”, declarou ela.

Débora riu da situação e aproveitou para divulgar seu trabalho.

“Na verdade, a única notícia que eu recebi é que minha série, ‘Olhar Indiscreto’, ganhou como melhor fotografia em um prêmio internacional. Essa foi a notícia que eu recebi. Fora isso, meu amor, não teve notificação nenhuma. Vamos parar com essa cafonice de colocar mulher contra mulher. Gente, isso é tão piegas. Não dá mais. Beijos de luz para todo mundo”, finalizou ela.

Recentemente, Débora Nascimento voltou a falar sobre o polêmico episódio da suposta ‘suruba de Noronha’. Sem dar nomes, ela levantou suspeitas de que seu então marido a teria traído com uma colega de novela.

“Eu ficava observando tudo meio que de longe, e, de uma certa forma, também inserida naquilo tudo. [Ficava pensando] por que as pessoas estão surtando? E aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o que, uma grande cortina de fumaça para as pessoas não verem o óbvio”, declarou a atriz durante sua participação no podcast ‘Desculpa Alguma Coisa’.

Os dois atores se separaram em 2019, após quatro anos de relacionamento, e Marina Ruy Barbosa foi apontada como pivô. Débora e Loreto são pais de Bella, hoje com 5 anos. Na época das polêmicas, a criança tinha 10 meses de nascida.

