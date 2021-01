Débora Nascimento cobre topless com mega chapéu em praia do Piauí

A atriz Débora Nascimento compartilhou uma foto com legenda filosófica em seu Instagram nesta quinta-feira (7). Ela apareceu de topless, apenas com um mega chapéu cobrindo o corpo todo, sentada na areia Barra Grande, no Piauí.

“Abra seus olhos, a verdade reside dentro de nós”, escreveu. Os fãs, claro, não pouparam elogios para a beleza de Débora. “Linda”, “Maravilhosa” e “Perfeita” foram apenas alguns dos comentários dos seguidores na foto dela.

