Débora Nascimento faz post sobre “cultura da magreza” e recebe críticas

No último sábado (26), Débora Nascimento causou polêmica entre os internautas ao publicar um post em seu Instagram.

No conteúdo compartilhado, a atriz reproduz a fala de Naomi Wolf: “Uma cultura focada a magreza feminina não revela uma obsessão com a beleza feminina. É uma obsessão sobre a obediência feminina. Fazer dietas é o sedativo político mais potente na história das mulheres. Uma população passivamente insana pode ser controlada”.

Uma internauta rebateu a global dizendo: “É fácil falar quando se tem um corpo perfeito, muitas mulheres sofrem com o corpo tentam emagrecer e não conseguem temos que respeitar quem aceita o corpo e ajudar a quem não consegue”. Débora respondeu a seguidora. “Perfeição? O que seria a perdição? Essa tal perfeição é uma imposição de um sistema de opressão. Por favor, procure ter mais consciência para não repercutir machismo e opressão. Sigamos elevando nossa existência”, escreveu.

Outra seguidora criticou a postagem e comentou: “Olha a magérrima, AHAN”. Débora também fez questão de responder: “Quem disse? Mana, vc conhece minha história ou sabe o que já passei e o que passo? Como julgas? Vamos ter mais consciência e elevar nossa existência. Sigamos juntas”.

“Que bobagem…politizar a cultura da estética, mundial aliás, ultrapassa qualquer limite do ridículo”, publicou um terceiro. Mais uma vez, a atriz fez questão de rebater: “Por favor, procure ter mais consciência para não propagar tanto machismo e opressão. Eu sei que vc tem a capacidade de se elevar”.

As críticas nos comentários não pararam. “Falou a pessoa que está acima do peso né ? Ahh me poupe, não sabe o quando a obesidade causa doenças ? E o quanto é difícil emagrecer ? Se fosse fácil não teria tanta gente acima do peso”, disparou uma seguidora. “Falou a mina que tem um corpaço”, julgou outra. “Qual é o seu manequim mesmo?”, questionou mais uma.

