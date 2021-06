Débora Nascimento assume namoro com Marlon Teixeira e publica primeira foto com ele

Débora Nascimento compartilhou no Instagram a felicidade de estar namorando. A atriz assumiu o relacionamento com Marlon Teixeira, e aproveitou a quinta-feira (10) para publicar a primeira foto ao lado do amado. Ela se declarou ao modelo usando um poema de Adília Lopes, enquanto aparecia abraçada com ele em uma duna de areia.

+ Médico do Reino Unido deu suporte a Harry e Meghan durante parto da segunda filha

+ Bárbara Evans diz que vai sortear sexo de seu primeiro filho

“Infinito particular”, escreveu ela na legenda, que foi respondida com “Meu infinito amor cometa nômade” por Marlon. Os dois foram vistos passando o revéillon juntos em 2020, mas não haviam oficializado o namoro. Débora tem uma filha de 3 anos, fruto de seu relacionamento com José Loreto, enquanto Marlon é pai de Dhalia, do namoro com a cantora australiana Cheynne Tozzi.

Instagram will load in the frontend.

Veja também