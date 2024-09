Débora e Beatriz conquistam prata e bronze na natação dos Jogos Paralímpicos Paris 2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2024 - 13:46 Para compartilhar:

Dobradinha brasileira nas piscinas parisienses dos Jogos Paralímpicos Paris 2024. Nesta segunda-feira, 02, as irmãs gêmeas Débora e Beatriz Carneiro conquistaram as medalhas de prata e bronze, respectivamente, na prova dos 100m peito na categoria S14 (nadadores com deficiência intelectual).

A prova foi emocionante do início ao fim. Na virada dos primeiros 50m, Débora passou na frente, com Beatriz na terceira colocação. Pouco antes da batida de mão, a britânica Louise Fiddes assumiu a dianteira e terminou na primeira colocação, conquistando a medalha de ouro.

No dia do aniversário do pai de Débora e Beatriz, as brasileiras o presentearam com mais uma medalha paralímpica. Em Tóquio 2020 Beatriz conquistou o bronze nessa mesma prova, enquanto Débora conquistou o bronze no revezamento 4×100 m livre S14. Após a prova, a dupla dedicou, em entrevista ao SporTV 2, a medalha ao pai, enaltecendo o esforço que ele fez para que elas pudessem estar ali.