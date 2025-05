Debora Bloch posta fotos de campanha que fez ao lado da filha com Anquier; veja

A atriz Debora Bloch, 61, que interpreta a vilã Odete Roitman em Vale Tudo, postou neste sábado, 10, em seu perfil no Instagram as fotos de um ensaio que fez ao lado da filha, Julia Anquier, de 32 anos. Julia é filha da atriz com Olivier Anquier, chef e empresário brasileiro.

+ Foto de irmãos Suplicy sem camisa faz sucesso na web; compare antes e depois

O ensaio faz parte de uma campanha para a marca Riachuelo. Há 30 anos, mãe e filha protagonizaram uma campanha para a mesma marca, quando Julia ainda era um bebê. “30 anos depois da nossa primeira campanha pra Riachuelo, com @juliaanquier ainda bebê, cá estamos de novo. Só mudou o tamanho das roupas e o tanto que a gente ri junto”, escreveu no post.

A postagem rendeu mais de 30 mil curtidas e os comentários destacam a beleza de mãe e filha.