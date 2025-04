Débora Bloch homenageia Beatriz Segall antes de estrear em ‘Vale Tudo’

A espera acabou. É no capítulo deste sábado, 26, que a temida Odete Roitman faz sua primeira aparição no remake de “Vale Tudo”, interpretada por Débora Bloch. Beatriz Segall, que deu vida à icônica vilã na versão original, em 1988, foi homenageada pela atriz para comemorar a entrada triunfal no folhetim das 9 da Globo.

Para comemorar esse momento, Débora Bloch prestou uma linda homenagem à atriz, falecida em setembro de 2018, ao compartilhar registros das duas contracenando.

“É hoje! Peço a bênção a quem um dia foi minha avó em cena – e que hoje, de forma simbólica, reencontro em mim. Agora, somos a mesma mulher, em tempos e gestos diferentes. Que eu consiga honrar, com delicadeza e força, tudo o que aprendi ao seu lado”, escreveu ela na legenda da publicação no Instagram.