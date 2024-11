Débora Bloch compartilha bastidores de gravação de vinheta de fim de ano da Globo; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/11/2024 - 13:24 Para compartilhar:

Sair de um personagem na novela e já encarar um papel de peso pouco depois não é para qualquer um. Um desafio difícil que Débora Bloch, 61 anos, aceitou e já deixou o público eufórico à espera do que vem por aí. A atriz estava no ar até algumas semanas atrás na pele de Deodora em “No Rancho Fundo”, sucesso das 18h da Globo, e vai viver a icônica personagem Odete Roitman no remake de “Vale Tudo”.

Antes, uma pausa para celebrar as conquistas e se divertir com os colegas de trabalho. A artista é uma das personalidades que participam do tradicional clipe de final de ano da Globo, que está com a edição 2024 quase pronta para ir ao ar.

Nesta segunda-feira, 11, Débora Bloch compartilhou alguns registros dos bastidores da gravação ao lado de outros talentos da emissora que vão aparecer nas vinhetas junto com ela.

Em um carrossel de cliques no Feed do Instagram, a nova Odete Roitman aparece com alguns colegas de elenco de “No Rancho Fundo”, como Luisa Arraes, Thardelly Lima e Larisa Bocchino.

As emoções incluíram partidas, mas também chegadas. A artista posou com atores que, assim como ela, estarão em “Vale Tudo”. Cauã Reymond, Malu Galli, Karine Teles e Belize Pombal também participaram da gravação.

Outros nomes conhecidos do grande público vão ilustrar a próxima vinheta de final da Globo, ao som da “Hoje a Festa É Sua”, como Adriana Esteves, no ar como Mércia em “Mania de Você”, Betty Faria e Fábio Lago, de “Volta por Cima”, e o apresentador Fernando Fernandes.

“Vale Tudo” foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com direção de Dennis Carvalho e de Ricardo Waddington e exibida em horário nobre da Globo no ano de 1988.

A estreia do remake tem data prevista para março de 2025, e será exibida às 21h.

