Estadão Conteúdo 04/10/2024 - 0:04

A candidata Tabata Amaral (PSB) afirmou estar preocupada com a entrada do crime organizado na política municipal. “Muito cuidado com quem vocês veem que fala que não tem financiamento público, mas não sabemos de onde está vindo o dinheiro”, disse.

A deputada federal também falou sobre o envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) em campanhas eleitorais e propôs soluções para combater roubos de celular na cidade.