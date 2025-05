Debate sobre acuidade mental de Biden revive após gravação e livro

A divulgação de uma gravação de áudio de Joe Biden de 2023, na qual o então presidente dos Estados Unidos perde a noção de datas importantes de sua vida, lança luz sobre o declínio de suas capacidades quando ainda estava no cargo.

A gravação, divulgada na íntegra neste sábado (17) pela agência de notícias Axios, coincide com a próxima publicação de um livro investigativo que narra como a Casa Branca ocultou as fraquezas crescentes de um presidente octogenário que há muito tempo se agarrava à sua candidatura à reeleição.

Longos silêncios, frases entrecortadas e, acima de tudo, problemas de memória: essa entrevista do democrata Biden com um promotor em um caso de retenção de documentos confidenciais expõe um homem que não se lembra mais da data da morte de seu filho, nem da primeira eleição do republicano Donald Trump, que o sucedeu em janeiro para um segundo mandato.

O promotor especial Robert Hur havia descrito publicamente Biden, hoje com 82 anos, como um “homem velho com memória ruim”. A Casa Branca então considerou esses comentários “inapropriados”.

A gravação mostra o declínio do líder democrata entre sua vitória eleitoral em 2020 e seu desastroso debate com Trump em junho de 2024, que revelou suas dificuldades de fala e finalmente o levou a jogar a toalha e passar o bastão para a vice-presidente Kamala Harris, que acabou sendo derrotada pelo magnata republicano.

O livro, que estará disponível nas livrarias dos Estados Unidos na terça-feira, relata como o círculo íntimo do democrata tentou protegê-lo depois de várias gafes, erros e tropeços ao descer escadas.

Escrito pelos jornalistas Alex Thompson, da Axios, e Jake Tapper, da CNN, o livro descreve o “pecado original” de Joe Biden – do título da obra em inglês, ‘Original sin’ – ao lançar sua campanha de reeleição na primavera de 2023, apesar de sua deficiência cognitiva.

De acordo com os autores, a teimosia de Biden e de sua comitiva levou diretamente à derrota do Partido Democrata.

“Como partido, Biden nos fez de bobos”, disse David Plouffe, ex-conselheiro sênior do ex-presidente Barack Obama, aos autores.

Os dois jornalistas descrevem Biden como um presidente que parecia não reconhecer seu amigo, o ator George Clooney, ou que não sabia mais onde se posicionar no palco, bem como o grande constrangimento de seus apoiadores até que muitos o incentivaram, após o desastroso debate com Trump, a se retirar da corrida presidencial.

Biden, que deixou a Casa Branca há quatro meses, nega ter sofrido qualquer deficiência cognitiva no final de seu mandato.

“Nada permite afirmar isso”, disse ele à ABC no início de maio. “Depois que me retirei da corrida presidencial, permaneci como presidente por seis meses e fiz um bom trabalho. Mas o que assustou todo mundo foi aquele debate”, disse ele.

