Debate: Marina Helena critica desempenho do governo Lula em vacinação contra dengue

A candidata Marina Helena (Novo) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo desempenho do governo na crise da dengue e questionou por qual motivo ele não foi chamado de “genocida”.

“Aonde estavam as vacinas do governo Lula, quando a gente teve o recorde de mortes de dengue este ano aqui no Brasil. No primeiro semestre deste ano no Brasil, morreu mais gente com dengue do que nos sete anos anteriores. Cadê? Estamos chamando o Lula de genocida? As vacinas não chegaram a tempo”, disse ela.

Ela se diz contra o passaporte vacinal. “Em relação às vacinas, acho fundamental. O que eu não sou favorável é fechando pessoas que queriam trabalhar, exigindo passaporte vacinal e demitindo pessoas que não apresentassem passaporte vacinal.”