Debate: Marçal diz que pandemia foi tratada com politização e que Bolsonaro tentou acertar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 22:43 Para compartilhar:

O candidato Pablo Marçal (PRTB) defendeu a gestão da pandemia do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “A pandemia foi tratada com muita politização. Uma guerra de braço”, disse o ex-coach.

Em dobradinha, o influenciador e a candidata Marina Helena (Novo) criticaram o isolamento social e as vacinas. Ambos aproveitaram para criticar o governo Lula (PT) sobre vacinas e queimadas. “O governo federal deixou vencer R$ 250 milhões e ninguém fica chocado com isso. O que está acontecendo de fato com a dengue no Brasil, parece que ninguém está preocupado com isso”, disse Marçal, que não esclareceu de onde retirou essa informação.

“A pergunta que foi feita já foi direcionada para o Bolsonaro. Ele não está aqui para se defender, mas eu imagino que todas as coisas que ele fez foi tentando acertar”, afirmou Marçal. “Para validar uma vacina leva 14 anos. A gente imunizou um rebanho mundial em poucas semanas”, continuou.

A afirmação do ex-coach não é verdadeira. A tecnologia para combater a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV.) já estava em andamento desde 2003, quando aconteceu o primeiro surto global envolvendo um coronavírus. Há pouco mais de 20 anos.

No Brasil, ocorreram mais de 700 mil mortes por Covid-19. A primeira pessoa foi vacinada no Brasil em janeiro de 2021, quase um ano após o início da pandemia.