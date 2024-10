Debate: Marçal cita boletim de ocorrência sobre violência doméstica de esposa de Nunes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 23:46 Para compartilhar:

O candidato Pablo Marçal (PRTB) mencionou boletim de ocorrência sobre violência doméstica de esposa do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante embate acalorado com Guilherme Boulos (PSOL). Ele havia sido questionado pelo psolista sobre o motivo de “odiar tanto as mulheres”.

Anteriormente, o deputado federal fez uma provocação ao ex-coach sobre o perfil adotado por ele durante o debate desta noite. “Eu estou achando muito esquisito o perfil que o Marçal adotou hoje”, disse o psolista. “Ele quer posar de bonzinho. Lobo em pele de cordeiro”. “Por que você indicou o time do Doria para governar junto com você?”, questionou Guilherme Boulos sobre os secretários que o ex-coach vem anunciando ao longo da campanha.

“Por acaso é filho do Doria, o Doria pariu ele? As pessoas que eu aceitei no meu governo foram, justamente, as que romperam com o Doria”, respondeu Marçal. “É um papinho de ‘esquerdopata maluco’, igual você”, rebateu.