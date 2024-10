Sem armas de fogo e lives, TV Globo promove último debate do primeiro turno em São Paulo; veja horário, regras e como assistir

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A TV Globo promove nesta quinta-feira, 3, o último debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno do pleito, marcado para domingo, 6.

Além da proximidade entre o 11º enfrentamento no formato e a decisão do voto, o encontro gera expectativa por ser, tradicionalmente, aquele de maior audiência da campanha.

Como assistir

O debate está marcado para começar às 22h, após a novela “Mania de Você”, e será exibido pela Globo, na televisão aberta, com retransmissões no canal pago Globonews, no serviço de streaming Globoplay e no site G1.

Participantes

O encontro reunirá Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

Regras e restrições

Desde que Marçal usou a presença na televisão para fazer acusações sem provas contra adversários e alimentar suas redes sociais com vídeos de bastidores e movimentações de outras campanhas sem autorização devida, Datena agrediu o ex-coach com uma cadeira e o marqueteiro de Ricardo Nunes levou um soco em diferentes debates, as emissoras reforçaram a segurança e a rigidez nas regras dos encontros.

Para esta quinta, a TV Globo proibiu a entrada de armas de fogo, mesmo no caso dos seguranças das campanhas, no local. No estúdio, decidiu proibir a presença de público, reduzir a entrada de imprensa e restringir a um assessor por candidato. A manifestação dos assessores durante a transmissão tem punição prevista de perda de tempo de fala do postulante que representa.

Também foram proibidas as transmissões ao vivo no perfil dos candidatos, durante o debate ou nos intervalos, segundo a emissora.