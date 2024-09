Debate: Datena diz que é ‘quase criminoso’ Nunes ‘esquecer’ de ações de acessibilidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 22:40 Para compartilhar:

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) afirmou que é quase “criminoso” o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), não priorizar ações de acessibilidade na capital paulista.

Datena diz que essa questão é “fundamental” para São Paulo. “Sabe, Ricardo, você devia investir mais nessa questão, porque ela é fundamental. Chega a ser próximo de criminosa você esquecer quase dois milhões de idosos, precisando de cuidadores e de ter um norte”.

Ele também fala do programa da prefeitura voltado para ações de acessibilidade, o “Inclui Sampa”. “Você fala do Inclui Sampa, mas precisamos incluir nas suas prioridades, de obras eleitoreiras, que o Inclui Sampa precisa de mais crianças na escola. Crianças com necessidades especiais. É fundamental que essas crianças tenham inclusão social e o carinho necessário para seguir sua vida escolar e sua vida em si.