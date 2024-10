Debate: Boulos faz dobradinha com Tabata para criticar gestão Nunes em área da saúde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 23:03 Para compartilhar:

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) escolheu fazer dobradinha com a deputada federal Tabata Amaral (PSB) para criticar a gestão do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) na área da Saúde. “Onde você acha que a gestão Nunes errou na saúde?”, questionou o psolista.

“Foi uma gestão tão medíocre, tão inoperante, que as filas explodiram”, disse a candidata do PSB na resposta. Na réplica, Boulos prometeu zerar as filas para exames na rede municipal com o programa de governo denominado “Poupatempo da Saúde”. Ele também reforçou o apoio da ex-prefeita Marta Suplicy (PT) e do presidente Lula (PT) a sua candidatura.

Tabata, na tréplica, afirmou que o problema da saúde municipal “não é falta de recurso público”, prometendo combate à corrupção para o direcionamento correto das verbas.