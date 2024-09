Debate: Boulos diz que Nunes deve responder para onde está indo dinheiro do transporte público

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 22:36 Para compartilhar:

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), questionou para onde está indo o dinheiro do transporte na gestão Ricardo Nunes (MDB), já que, segundo ele, as frotas diminuíram e a prefeitura está pagando mais.

Ele afirma que a prefeitura está pagando, aproximadamente, R$ 6 bilhões para as empresas de ônibus. “Para onde está indo o dinheiro do sistema de transporte em São Paulo? Tem o dinheiro que o povo paga de passagem e, além disso, tem o dinheiro que a Prefeitura de São Paulo complementa para as empresas, que está chegando a R$ 6 bilhões.”

Além disso, o candidato criticou o serviço prestado. “Está acontecendo um negócio que é difícil de explicar na cidade de São Paulo: o número de viagens feitas pelos ônibus reduziu em 20% desde o fim da pandemia. Ou seja, tem menos ônibus na rua. Está demorando mais para chegar e o ônibus está mais lotado.”

“Ao mesmo tempo em que se diminui os ônibus, a prefeitura está pagando mais para as empresas. Nós estamos pagando mais e recebendo menos. Para onde está indo esse dinheiro?”, perguntou Boulos.