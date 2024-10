Debate: Boulos diz que há risco de SP ser tomada por crime organizado com Nunes ou Marçal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2024 - 0:22 Para compartilhar:

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirma que o crime organizado tomará conta da capital caso Ricardo Nunes (MDB) ou Pablo Marçal (PRTB) sejam eleitos.

Ele diz que a capital está vivendo uma “situação muito grave”. “Domingo, a gente tem uma escolha muito importante para fazer, que vai impactar os próximos quatro anos. Estamos em uma situação muito grave, porque São Paulo está enfrentando um risco com Nunes e Marçal. O risco do crime organizado tomar conta dessa cidade. Imagina as milícias dominando São Paulo? Esse é o risco”.

O candidato ainda fala que ambos têm apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “E não para por aí: os dois são apoiados por Bolsonaro, aquele cara que, na pandemia, teve uma gestão tão trágica, que debochou da sua dor e da dor das pessoas. São Paulo ajudou a tirar Bolsonaro da presidência. Não vamos deixar ele tomar a prefeitura dessa cidade”.