Debate: Boulos diz que há descaso da prefeitura de Nunes com população em situação de rua

Estadão Conteúdo 23/09/2024 - 22:11

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse, durante o debate do Flow, nesta segunda-feira, 23, que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) não priorizou a população em situação de rua.

Ele complementou a resposta de José Luiz Datena (PSDB), que criticou a falta de ação do poder público. “É uma vergonha você ter 80 mil pessoas em uma cidade, maior do que muitas cidades do Estado, em situação de rua, em São Paulo. Três mil crianças abandonadas ao relento. Aonde estão os conselhos tutelares? Aonde estão os extensos braços da sociedade e da prefeitura para atingir essas pessoas? São tidas como invisíveis. Só se sabem quem elas são quando morrem de fome, frio ou calor intenso dividindo a rua com baratas e ratos”, disse o candidato do PSDB.

Datena citou que é necessário melhorar “imediatamente” os abrigos que, segundo ele, são “indecentes” e recebem essas pessoas. “As pessoas preferem ficar na rua, dividindo o lugar com pestes, do que ficar nesses abrigos”.

Boulos concordou com a melhoria dos abrigos e, então, disse que “não faz nenhum sentido” São Paulo ter 80 mil pessoas na rua. “Dinheiro não falta. O que tem tido é descaso, falta de prioridade. Atuei muito tempo no movimento de luta por moradia. Conheço esse tema não de ouvir falar, mas de história, de nome”.

Ele elencou que é necessário moradia e “porta de saída” para essas pessoas conseguirem ter independência. “A atual gestão falhou vergonhosamente nisso construir casas, porque não tem como prioridade. Um prefeito que não sinta no fundo da alma a dor de alguém que mora na rua, não merece governar São Paulo”.