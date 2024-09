Debate: Boulos cita decisão da Justiça contra vídeo de Nunes que o liga a traficantes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 22:29 Para compartilhar:

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), mencionou decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo que obrigou o atual prefeito em busca de reeleição Ricardo Nunes (MDB) a apagar um vídeo em que afirmava que o psolista seria a favor da soltura de traficantes de drogas. A insinuação foi classificada como injúria pela juíza Claudia Barrichello.

“É muito importante separar usuário de traficante. No caso dos dependentes químicos e dos que vêm do sistema prisional, ter uma política de inclusão que envolva educação, cultura, trabalho e recuperação de saúde mental”, afirmou o deputado. “Nunes foi condenado a apagar um post em que ele tentava fazer essa confusão na cabeça das pessoas.”

A reposta foi dada numa pergunta sobre inclusão de pessoas egressas do sistema prisional, feita pelo jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso.

A Justiça deu 24 horas para que as plataformas digitais e a campanha de Nunes removam o conteúdo do ar, que já foi apagado. Além disso, o psolista ganhou um direito de resposta de 25 segundos nas redes sociais do prefeito.