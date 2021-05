Debaixo de forte neblina, Seleção realiza novo treino de olho nos jogos com Equador e Paraguai Mau tempo chega a inviabilizar transmissão da CBF TV na manhã deste domingo. Segundo a assessoria, todos os 18 atletas que estão na Granja participaram da atividade

Nem mesmo a forte neblina afetou mais um dia de preparação da Seleção Brasileira. Na manhã deste domingo, o grupo foi a campo para a terceira atividade de preparação projetando os jogos com Equador e Paraguai, que acontecerão nos dias 4 e 8 de junho, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

> Veja a tabela das Eliminatórias da Copa de 2022

O tempo encoberto inviabilizou a transmissão do treino pela “CBF TV”, canal oficial da entidade e único veículo a ter acesso às atividades de campo neste período de pandemia de Covid-19. A assessoria da Seleção Brasileira ratificou que todos os 18 atletas à disposição de Tite e de sua comissão técnica foram a campo e participaram da atividade.

A única imagem mostrada foi nas redes sociais: a chegada do preparador de goleiros Taffarel a um dos campos da Granja Comary.

A Seleção Brasileira receberá mais um convocado na noite deste domingo. O goleiro Weverton, do Palmeiras, se juntará ao grupo após ter defendido a equipe no confronto com o Flamengo, na estreia das duas equipes pelo Campeonato Brasileiro.

A lista de 24 convocados será completa nos próximos dias, com as presenças da dupla Everton Ribeiro e Gabigol, do Flamengo, e dos finalistas da Liga dos Campeões, Thiago Silva, do Chelsea, e Ederson e Gabriel Jesus, do Manchester City. Inicialmente, está previsto que a maioria do grupo chegue nesta segunda-feira. O último a se juntar à Seleção Brasileira é o atacante dos Citizens, aguardado na terça-feira.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também